СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-21T16:53:51+03:00

Орловцев приглашают на турнир по уличным танцам «Legends of streets» Фото: Наталья Меркулова

В зажигательную атмосферу можно будет погрузиться уже в это воскресенье

Изменить размер текста: A A

Орловцев приглашают на общероссийский турнир по уличным танцам «Legends of streets — 2019». В зажигательную атмосферу можно будет погрузиться уже в это воскресенье.

Участники танцевального баттла посоревнуются в таких дисциплинах, как hip-hop, disco, disco-slow, techno, house, popping, jazz-funk, street show и break-dance. Причем в роли конкурсантов выступят одиночные танцоры, так и команды.

Победителям и призерам турниры обещают вручить ценные подарки, сувениры и специальные призы, а зрителям огромный заряд позитива и ярких впечатлений.

- В роли организаторов события выступает Федерация современного и спортивного танца, арт-центр «Рью-мьюзик» и Общественная танцевальная организации, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

КОГДА? ГДЕ?

24 ноября, с 9:00

Концертный зал ТМК «Гринн» (Кромское шоссе, 4)

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU