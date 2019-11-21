Орловцев приглашают на турнир по уличным танцам «Legends of streets»
Орловцев приглашают на общероссийский турнир по уличным танцам «Legends of streets — 2019». В зажигательную атмосферу можно будет погрузиться уже в это воскресенье.
Участники танцевального баттла посоревнуются в таких дисциплинах, как hip-hop, disco, disco-slow, techno, house, popping, jazz-funk, street show и break-dance. Причем в роли конкурсантов выступят одиночные танцоры, так и команды.
Победителям и призерам турниры обещают вручить ценные подарки, сувениры и специальные призы, а зрителям огромный заряд позитива и ярких впечатлений.
- В роли организаторов события выступает Федерация современного и спортивного танца, арт-центр «Рью-мьюзик» и Общественная танцевальная организации, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
КОГДА? ГДЕ?
24 ноября, с 9:00
Концертный зал ТМК «Гринн» (Кромское шоссе, 4)
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU