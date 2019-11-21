В Орле наградят самых активных волонтеров

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-21T16:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

27 ноября в Орле пройдет молодежный форум «Я – доброволец». В рамках события запланирована большая культурная и образовательная программа, а также награждение самых активных волонтеров нашего региона.

Форум состоится в театре Тургенева, на сцене которого для участников и гостей пройдет гала-концерт «Золотая осень». Здесь же можно будет познакомиться с тематической выставке и работой площадки по обмену лучшими практиками волонтерской деятельности на Орловщине.

- В рамках форума будут подведены итоги развития добровольчества в этом году. Это событие станет финальным в череде акций и проектов, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Начало мероприятия в 10.30.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU