2019-11-21T16:21:37+03:00
Общество

В Орле наградят самых активных волонтеров

Молодежный форум «Я – доброволец» объединит более 500 студентов и старшеклассников
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле наградят самых активных волонтеровВ Орле наградят самых активных волонтеровФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

27 ноября в Орле пройдет молодежный форум «Я – доброволец». В рамках события запланирована большая культурная и образовательная программа, а также награждение самых активных волонтеров нашего региона.

Форум состоится в театре Тургенева, на сцене которого для участников и гостей пройдет гала-концерт «Золотая осень». Здесь же можно будет познакомиться с тематической выставке и работой площадки по обмену лучшими практиками волонтерской деятельности на Орловщине.

- В рамках форума будут подведены итоги развития добровольчества в этом году. Это событие станет финальным в череде акций и проектов, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Начало мероприятия в 10.30.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцев приглашают на турнир по уличным танцам «Legends of streets»
Стало известно, где появятся бесплатные катки в этом году в Орле
Для Орла, Ливен и Мценска купят снегоуборочную технику
В Орловской области 260 кг свинины и шпика отправились на утилизацию
Орловчанка отсудила у магазина 180 тысяч рублей на некачественную шубу
В Орле росгвардейцы задержали опасный автомобиль
Центрально-Черноземный банк предлагает услугу переводов по бизнес-картам
Пять тонн некачественной молочной продукции уничтожили в Орловской области
Орловская прокуратура заинтересовалась сиротой, живущим 13 лет на рынке
Орловец через суд взыскал с работодателя более чем полумиллионный долг
Орловские пожарные спасли кота на Комсомольской
48-летняя орловчанка попала под машину на пешеходном переходе
Орловчанка, заливающая соседей, открыла двери только по решению суда
На орловской дороге в ДТП с трактором погиб пассажир иномарки
В Орле главбух выписывала себе премии, а рабочие оставались без зарплаты
В Орле пройдет фестиваль «Собирались казачата»
В орловской глубинке состоялось торжество по случаю открытия туалета
Орловские полицейские открыли на Северном Кавказе мемориал в память о земляках
Орловцы крадут посаженные в городе деревья
Орловские парки примут участие в конкурсе лучших проектов благоустройства в России
В Орловской области главу района оштрафовали за нерасторопность
Орловского боксера Эдуарда Трояновского наградил губернатор
Орловские депутаты в очередной раз подняли вопрос о выгуле собак
В Орловской области оборудуют пешеходный переход к дому престарелых
Под Орлом сгорела дача
В пригороде Орла двое подростков угнали "Оку" у 76-летнего пенсионера
В Орле рабочим на улице 60 лет Октября дали 10 дней на устранение недочетов