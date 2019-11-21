В Орле наградят самых активных волонтеров
27 ноября в Орле пройдет молодежный форум «Я – доброволец». В рамках события запланирована большая культурная и образовательная программа, а также награждение самых активных волонтеров нашего региона.
Форум состоится в театре Тургенева, на сцене которого для участников и гостей пройдет гала-концерт «Золотая осень». Здесь же можно будет познакомиться с тематической выставке и работой площадки по обмену лучшими практиками волонтерской деятельности на Орловщине.
- В рамках форума будут подведены итоги развития добровольчества в этом году. Это событие станет финальным в череде акций и проектов, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Начало мероприятия в 10.30.
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ИСТОЧНИК KP.RU