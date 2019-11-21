Стало известно, где появятся бесплатные катки в этом году в Орле
Сегодня, 21 ноября, на заседании профильного комитета в горсовете стало известно, как чиновники планируют разнообразить зимний досуг орловцев.
В областной столице в этом году оборудуют сразу несколько катков, где можно будет бесплатно покататься на коньках и поиграть в хоккей. Кроме знакомого горожанам катка на площади Ленина, новые площадки появятся и в еще нескольких районах города.
В Заводском районе корты зальют у школ № 10, 16, 17, 25, 26 и во дворах улицы Комсомольской (дома № 192, 252, 288, 312 и 362), в переулке Шпагатном, на улицах Розы Люксембург, Емлютина и Кромской.
Жителей Железнодорожного района этой зимой пригласят активно отдохнуть на хоккейных кортах на улицах Советская, 29 и Привокзальная, 8. Кроме того, ледовые площадки будут работать у школ № 31 и 35.
В Северном районе горожан порадуют катки дворах на Маринченко, Московское шоссе, Бурова и Кузнецова. Без подарка не останутся жители Советского района. Они смогут покататься на коньках возле школ № 15,19,39.
- Также в городе проложат лыжные трассы в парке Победы и Семинарском парке, лесопарке Лужки, спорткомплексе «Южный» и в Медведевском лесу, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского горсовета.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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