2019-11-21T15:55:06+03:00
Общество

Стало известно, где появятся бесплатные катки в этом году в Орле

Покататься на коньках и поиграть в хоккей можно будет в нескольких районах города
Наталья Меркулова
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Стало известно, где появятся бесплатные катки в этом году в ОрлеСтало известно, где появятся бесплатные катки в этом году в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 21 ноября, на заседании профильного комитета в горсовете стало известно, как чиновники планируют разнообразить зимний досуг орловцев.

В областной столице в этом году оборудуют сразу несколько катков, где можно будет бесплатно покататься на коньках и поиграть в хоккей. Кроме знакомого горожанам катка на площади Ленина, новые площадки появятся и в еще нескольких районах города.

В Заводском районе корты зальют у школ № 10, 16, 17, 25, 26 и во дворах улицы Комсомольской (дома № 192, 252, 288, 312 и 362), в переулке Шпагатном, на улицах Розы Люксембург, Емлютина и Кромской.

Жителей Железнодорожного района этой зимой пригласят активно отдохнуть на хоккейных кортах на улицах Советская, 29 и Привокзальная, 8. Кроме того, ледовые площадки будут работать у школ № 31 и 35.

В Северном районе горожан порадуют катки дворах на Маринченко, Московское шоссе, Бурова и Кузнецова. Без подарка не останутся жители Советского района. Они смогут покататься на коньках возле школ № 15,19,39.

- Также в городе проложат лыжные трассы в парке Победы и Семинарском парке, лесопарке Лужки, спорткомплексе «Южный» и в Медведевском лесу, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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