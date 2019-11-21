2019-11-21T15:04:13+03:00
Общество

Для Орла, Ливен и Мценска купят снегоуборочную технику

Из областного бюджета на эту цель выделили 40 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Для орловских городов купят снегоуборочную технику. Из областного бюджета на эту цель выделили 40 миллионов рублей.

Машины приобретут для Мценска, Ливен и самой областной столицы. 27, 5 миллионов пойдет на покупку дополнительной техники для Орла и по 6,5 миллионов для районных центров. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства региона, технику купят по поручению губернатора, а средства нашлись за счет экономии бюджета.

В Мценск приедет три машины: КДМ, трактор с навесным оборудованием и прицепная рубильная машина на трактор (для веток). Для Ливен уже купили КДМ, ну а на дороги Орла выйдет 17 новых машин, в числе которых тракторы, подметально-уборочная техника и другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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