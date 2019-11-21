В Орловской области 260 кг свинины и шпика отправились на утилизацию
В Орловской области 260 кг свинины и шпика отправились на утилизацию. Сомнительную продукцию продавали в одном из магазинов в Змиевке (Свердловский район).
Инспекторы Россельхознадзора получили сигнал о нарушениях от самих жителей поселка, после чего и выехали с проверкой на место. Как выяснилось, на реализацию шел товар без ветеринарного клейма, подтверждающего проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, и ветеринарных сопроводительных документов.
- Данная продукция уже снята с реализации и утилизирована ветсанутильзаводом. Кроме того, взяты пробы для исключения африканской чумы свиней (АЧС). Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU