СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-21T13:37:11+03:00

Орловчанка отсудила у магазина 180 тысяч рублей на некачественную шубу Фото: Архив "КП"

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Орловчанка отсудила у магазина 180 тысяч рублей на некачественную шубу из норки. Женщина купила дорогую обновку в рассрочку и не сразу заметила брак.

Покупку она сделала еще в октябре 2017 года и сразу отдала хозяйке магазина 80 тысяч рублей, затем она задолжала с выплатами и вернула оставшуюся сумму только через год. Однако на этом история с шубой не закончилась.

Весной женщина обнаружила на ней производственный брак и обратилась к продавцу, но та в возврате ей денег отказала. Покупательница обратилась в суд.

- В ходе рассмотрения дела была проведена судебная товароведческая экспертиза. Она показала, что дефекты действительно имеют производственный характер, два из которых являются критическим и препятствуют дальнейшему использованию, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

В итоге владелице магазина все же пришлось вернуть покупательнице стоимость шубы, неустойку и компенсировать моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU