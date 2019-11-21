В Орле росгвардейцы задержали опасный автомобиль

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-21T12:55:34+03:00

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Ночью в среду, 20 ноября, сотрудники Росгвардии в Орле задержали опасный автомобиль. Его 20-летний водитель без документов уходил от погони на спущенных колесах.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Во время патрулирования территории росгвардейцы обратили внимание на машину, которая несется с сильным превышением скорости и без включенных фар. На просьбу остановить молодой лихач не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня.

- Неподалеку от одной из АЗС на улице Ливенской водитель был задержан. Как оказалось, у него не было водительского удостоверения и ранее он был неоднократно судим по административным и уголовным делам, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В настоящее время полиция проводит разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU