Пять тонн некачественной молочной продукции уничтожили в Орловской области

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-21T12:13:43+03:00

На сырах, сливках, масле не было указано ни даты изготовления, ни сроков хранения, а часть продуктов была испорчена

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В Орловской области утилизировали более пяти тонн недоброкачественных молочных продуктов. Молочка без даты изготовления и сроков годности хранилась на складе в Покровском районе.

Вызывающую подозрение продукцию обнаружили специалисты Россельхознадзора и полицейские во время оперативного рейда.

- В цеху по переработке молока предприятия "Заветная мечта" инспекторы обнаружили в холодильной камере и рефрижераторе цеха молочную продукцию без маркировок производителя с указанием даты выработки, сроков и условий хранения. Кроме того, было выявлено 530 кг сыров с истёкшим сроком годности и признаками порчи, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В общей сложности вес изъятой молочки превысил 5 тонн 200 килограмм. Продукты утилизировали, а предпринимателю выписали штраф на сумму в 21 тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU