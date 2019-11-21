Пять тонн некачественной молочной продукции уничтожили в Орловской области
В Орловской области утилизировали более пяти тонн недоброкачественных молочных продуктов. Молочка без даты изготовления и сроков годности хранилась на складе в Покровском районе.
Вызывающую подозрение продукцию обнаружили специалисты Россельхознадзора и полицейские во время оперативного рейда.
- В цеху по переработке молока предприятия "Заветная мечта" инспекторы обнаружили в холодильной камере и рефрижераторе цеха молочную продукцию без маркировок производителя с указанием даты выработки, сроков и условий хранения. Кроме того, было выявлено 530 кг сыров с истёкшим сроком годности и признаками порчи, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
В общей сложности вес изъятой молочки превысил 5 тонн 200 килограмм. Продукты утилизировали, а предпринимателю выписали штраф на сумму в 21 тысячу рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU