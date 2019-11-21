2019-11-21T12:01:40+03:00
Общество

Орловская прокуратура заинтересовалась сиротой, живущим 13 лет на рынке

После выпуска из детского дома для инвалидов молодой человек оказался на улице
Наталья Меркулова
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Орловская прокуратура заинтересовалась сиротой, живущим 13 лет на рынкеОрловская прокуратура заинтересовалась сиротой, живущим 13 лет на рынкеФото: Архив "КП"
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Орловская прокуратура заинтересовалась сиротой, живущим 13 лет на рынке. После выпуска из детского дома для инвалидов молодой человек оказался на улице. Об этом в ведомстве стало известно из публикации в сетевом издании «Орел Таймс».

В результате прокурорской проверки, факт о том, что сирота жил долгие годы в подсобке на ливенском рынке подтвердился. В 2005 году он окончил профессиональное училище, но вернуться в дом, где ранее проживал не смог.

- В нарушение действующего законодательства органами местного самоуправления Покровского района жилое помещение за ним закреплено не было. При этом паспорт у орловца отсутствовал, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Помощь сирота-инвалид получил только от неравнодушной жительницы Ливен. Она помогла ему восстановить документы и организовала его направление в больницу, где ему дали III группу инвалидности. Кроме того, женщина обращалась в Департамент соцзащиты, но там никто никаких мер не предпринял.

По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора Вадиму Соколову и главе администрации Покровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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