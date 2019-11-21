Орловская прокуратура заинтересовалась сиротой, живущим 13 лет на рынке
Орловская прокуратура заинтересовалась сиротой, живущим 13 лет на рынке. После выпуска из детского дома для инвалидов молодой человек оказался на улице. Об этом в ведомстве стало известно из публикации в сетевом издании «Орел Таймс».
В результате прокурорской проверки, факт о том, что сирота жил долгие годы в подсобке на ливенском рынке подтвердился. В 2005 году он окончил профессиональное училище, но вернуться в дом, где ранее проживал не смог.
- В нарушение действующего законодательства органами местного самоуправления Покровского района жилое помещение за ним закреплено не было. При этом паспорт у орловца отсутствовал, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Помощь сирота-инвалид получил только от неравнодушной жительницы Ливен. Она помогла ему восстановить документы и организовала его направление в больницу, где ему дали III группу инвалидности. Кроме того, женщина обращалась в Департамент соцзащиты, но там никто никаких мер не предпринял.
По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора Вадиму Соколову и главе администрации Покровского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU