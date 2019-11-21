СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-21T12:01:40+03:00

После выпуска из детского дома для инвалидов молодой человек оказался на улице

Изменить размер текста: A A

Орловская прокуратура заинтересовалась сиротой, живущим 13 лет на рынке. После выпуска из детского дома для инвалидов молодой человек оказался на улице. Об этом в ведомстве стало известно из публикации в сетевом издании «Орел Таймс».

В результате прокурорской проверки, факт о том, что сирота жил долгие годы в подсобке на ливенском рынке подтвердился. В 2005 году он окончил профессиональное училище, но вернуться в дом, где ранее проживал не смог.

- В нарушение действующего законодательства органами местного самоуправления Покровского района жилое помещение за ним закреплено не было. При этом паспорт у орловца отсутствовал, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Помощь сирота-инвалид получил только от неравнодушной жительницы Ливен. Она помогла ему восстановить документы и организовала его направление в больницу, где ему дали III группу инвалидности. Кроме того, женщина обращалась в Департамент соцзащиты, но там никто никаких мер не предпринял.

По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора Вадиму Соколову и главе администрации Покровского района.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU