2019-11-21T11:16:12+03:00
Общество

Орловец через суд взыскал с работодателя более чем полумиллионный долг

Начальник попытался доказать, что у сотрудника оклад не восемьдесят, а 45 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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Орловец через суд взыскал с работодателя более чем полумиллионный долгОрловец через суд взыскал с работодателя более чем полумиллионный долгФото: Архив "КП"
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Орловец через суд взыскал с работодателя более чем полумиллионный долг. Начальник в свою очередь попытался доказать, что у сотрудника оклад не восемьдесят, а 45 тысяч рублей.

Руководитель проекта в ООО «Промтехнополис» обратился в суд, с требованием взыскать с работодателя задолженность по зарплате, денежную компенсацию и возмещение морального вреда. Как стало известно, выплаты сотруднику не были фиксированными и составляли от 39 тысяч 150 рублей до 100 тысяч 992 рублей.

- Районный суд взыскал с работодателя в пользу сотрудника задолженность по заработной плате 555 тысяч 285 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы 68 тысяч 881 рублей и компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. С таким решением ответчик не согласился и подал аппеляцию, однако областной суд не нашел оснований для его отмены, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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