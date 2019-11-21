СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-21T09:47:12+03:00

48-летняя орловчанка попала под машину на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Женщину увезли на «Скорой» в больницу

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Вчера утром, 20 ноября, 48-летняя орловчанка попала под машину на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщину увезли на «Скорой» в больницу.

Как стало известно, она переходила проезжую часть в районе дома №11 на Московскому шоссе, когда на нее вылетел отечественный «Ваз 2115» с 32-летним водителем за рулем.

- ДТП произошло утром в 8:20. В результате аварии женщина получила телесные повреждения и госпитализирована в больницу Семашко, -сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU