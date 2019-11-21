2019-11-21T09:47:12+03:00
Происшествия

48-летняя орловчанка попала под машину на пешеходном переходе

Женщину увезли на «Скорой» в больницу
Наталья Меркулова
Поделиться:
48-летняя орловчанка попала под машину на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области48-летняя орловчанка попала под машину на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Вчера утром, 20 ноября, 48-летняя орловчанка попала под машину на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщину увезли на «Скорой» в больницу.

Как стало известно, она переходила проезжую часть в районе дома №11 на Московскому шоссе, когда на нее вылетел отечественный «Ваз 2115» с 32-летним водителем за рулем.

- ДТП произошло утром в 8:20. В результате аварии женщина получила телесные повреждения и госпитализирована в больницу Семашко, -сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле росгвардейцы задержали опасный автомобиль
Центрально-Черноземный банк предлагает услугу переводов по бизнес-картам
Пять тонн некачественной молочной продукции уничтожили в Орловской области
Орловская прокуратура заинтересовалась сиротой, живущим 13 лет на рынке
Орловец через суд взыскал с работодателя более чем полумиллионный долг
Орловские пожарные спасли кота на Комсомольской
Орловчанка, заливающая соседей, открыла двери только по решению суда
На орловской дороге в ДТП с трактором погиб пассажир иномарки
В Орле главбух выписывала себе премии, а рабочие оставались без зарплаты
В Орле пройдет фестиваль «Собирались казачата»
В орловской глубинке состоялось торжество по случаю открытия туалета
Орловские полицейские открыли на Северном Кавказе мемориал в память о земляках
Орловцы крадут посаженные в городе деревья
Орловские парки примут участие в конкурсе лучших проектов благоустройства в России
В Орловской области главу района оштрафовали за нерасторопность
Орловского боксера Эдуарда Трояновского наградил губернатор
Орловские депутаты в очередной раз подняли вопрос о выгуле собак
В Орловской области оборудуют пешеходный переход к дому престарелых
Под Орлом сгорела дача
В пригороде Орла двое подростков угнали "Оку" у 76-летнего пенсионера
В Орле рабочим на улице 60 лет Октября дали 10 дней на устранение недочетов