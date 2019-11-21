2019-11-21T09:26:43+03:00
Общество

Орловчанка, заливающая соседей, открыла двери только по решению суда

Женщина ссылалась на свое конституционное право о неприкосновенности жилища
Наталья Меркулова
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Орловчанка, заливающая соседей, открыла двери только по решению суда. Женщина ссылалась на свое конституционное право о неприкосновенности жилища и в письменной форме дала проверяющим отказ впустить их в дом.

Залитие в одной из квартир в доме на улице Розы Люкембург в Орле происходило частенько. Возмущенная владельца жилья пыталась поговорить с соседкой с верхнего этажа, но та свою вину не признала. После этого женщина обратилась Управление государственной жилищной инспекции Орловской области с просьбой провести проверку.

Однако и требования чиновников орловчанка проигнорировала. После пятой попытки дело дошло до суда, где сотрудники Управления все же смогли получить разрешение на осмотр квартиры и обнаружение течи.

- Обоснованных причин отказа в обеспечении доступа сотрудникам надзорных органов в квартиру ответчицей не приведено. Собственнице квартиры все же придется впустить в свой дом проверяющих, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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