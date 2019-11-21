СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-21T08:51:18+03:00

В Орле главбух выписывала себе премии, а рабочие оставались без зарплаты Фото: Архив "КП"

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В Орле главбух МУП «ЖРЭП» (Заказчик) выписывала себе премии, а рабочие в это время оставались без зарплаты. Дело дошло до областного суда, когда руководство предприятия узнало о хитроумной схеме.

Женщина занимала высокую должность с 2005 по 2018 годы. В конце прошлого года Контрольно-счетная палата устроила проверку эффективности деятельности муниципального предприятия и обнаружила, что главный бухгалтер ежемесячно получала дополнительные выплаты, сверх размера заработной платы. В итоге МУП «ЖРЭП» (Заказчик) понесло потери процентов в виде 230 тысяч 900 рублей.

Во время суда женщина отказалась платить проценты за ущерб, ссылаясь на сроки давности и то, что задолженность перед организацией она погасила еще в 2017 году.

- Работодатель имел право обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба в течение года. Однако сделано это было после истечение срока давности. Судебная коллегия отказала в удовлетворении иска о взыскании неполученных процентов, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU