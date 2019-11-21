В Орле пройдет фестиваль «Собирались казачата»

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-21T08:18:12+03:00

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В Центре народного творчества в Орле пройдет первый Областной фестиваль казачьей культуры «Собирались казачата». Гостей и участников праздника ждут спортивные состязания, интеллектуальные конкурсы и творческие мастер-классы.

В мероприятии примут участие юноши и девушки от 12 до 15 лет - воспитанники кадетских казачьих классов, военно-патриотических казачьих клубов и казачьих обществ.

- Ребята объединятся в команды и в игровой форме проявят свои умения, навыки и силы в разных конкурсах. Для гостей у нас тоже подготовлена большая развлекательная программа, - говорят организаторы.

Юные зрительницы смогут поучаствовать в дефиле, сделать расписные пряники и узнать, как настоящие казачки встречали гостей. Кроме того, профессиональные мастера научат всех желающих делать лошадок из рогозы, тряпичных кукол, шлынки и глиняные плешковские игрушки.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

23 ноября, 13:00

пер. Карачевский, 6

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ИСТОЧНИК KP.RU