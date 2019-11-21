В Орле пройдет фестиваль «Собирались казачата»
В Центре народного творчества в Орле пройдет первый Областной фестиваль казачьей культуры «Собирались казачата». Гостей и участников праздника ждут спортивные состязания, интеллектуальные конкурсы и творческие мастер-классы.
В мероприятии примут участие юноши и девушки от 12 до 15 лет - воспитанники кадетских казачьих классов, военно-патриотических казачьих клубов и казачьих обществ.
- Ребята объединятся в команды и в игровой форме проявят свои умения, навыки и силы в разных конкурсах. Для гостей у нас тоже подготовлена большая развлекательная программа, - говорят организаторы.
Юные зрительницы смогут поучаствовать в дефиле, сделать расписные пряники и узнать, как настоящие казачки встречали гостей. Кроме того, профессиональные мастера научат всех желающих делать лошадок из рогозы, тряпичных кукол, шлынки и глиняные плешковские игрушки.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
23 ноября, 13:00
пер. Карачевский, 6
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ИСТОЧНИК KP.RU