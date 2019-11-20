2019-11-20T16:55:16+03:00
Общество

Орловские полицейские открыли на Северном Кавказе мемориал в память о земляках

Мужество и героизм бойцов из нашего региона увековечили в камне и фигурой орла с распахнутыми крыльями
Наталья Меркулова
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Орловские полицейские открыли на Северном Кавказе мемориал в память о земляках. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиОрловские полицейские открыли на Северном Кавказе мемориал в память о земляках. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Орловские полицейские открыли на Северном Кавказе мемориал в память о земляках. Мужество и героизм бойцов из нашего региона увековечили в камне и фигурой орла с распахнутыми крыльями.

Мемориальный комплекс был создан по инициативе сотрудников орловской полиции, находящихся сейчас в командировке в Северо-Кавказском регионе.

- Полицейские решили увековечить память товарищей, отдать дань уважения их мужеству и самоотверженности. Ведь они являются примером для молодого поколения сотрудников органов внутренних дел, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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