Орловские полицейские открыли на Северном Кавказе мемориал в память о земляках
Орловские полицейские открыли на Северном Кавказе мемориал в память о земляках. Мужество и героизм бойцов из нашего региона увековечили в камне и фигурой орла с распахнутыми крыльями.
Мемориальный комплекс был создан по инициативе сотрудников орловской полиции, находящихся сейчас в командировке в Северо-Кавказском регионе.
- Полицейские решили увековечить память товарищей, отдать дань уважения их мужеству и самоотверженности. Ведь они являются примером для молодого поколения сотрудников органов внутренних дел, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.
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ИСТОЧНИК KP.RU