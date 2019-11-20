Орловцы крадут посаженные в городе деревья
Во вторник, 19 ноября, на рабочем совещании в мэрии Орла городские власти обсудили итоги экологического месячника. В октябре жители областной столицы активно приводили город в порядок, убирали мусор и сажали деревья. Однако далеко не все радеют за ухоженность территорий.
Как стало известно, за месяц в Орле составлено 46 протоколов о нарушении правил благоустройства и санитарного содержания городских территорий. К административной ответственности привлечено 30 человек.
Кроме того, участились случаи кражи молодых саженцев.
- В сквере Семьи исчезли восьмь туй. Деревья здесь были посажены ветеранами, общественниками, орловцами, чьи имена вписаны в городскую Книгу почета, - говорит Евгений Троицкий, почетный гражданин Орла.
Администрация обратилась в полицию. Сейчас ряд воришек уже привлечен к ответственности.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU