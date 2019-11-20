Орловцы крадут посаженные в городе деревья

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-20T16:29:47+03:00

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Во вторник, 19 ноября, на рабочем совещании в мэрии Орла городские власти обсудили итоги экологического месячника. В октябре жители областной столицы активно приводили город в порядок, убирали мусор и сажали деревья. Однако далеко не все радеют за ухоженность территорий.

Как стало известно, за месяц в Орле составлено 46 протоколов о нарушении правил благоустройства и санитарного содержания городских территорий. К административной ответственности привлечено 30 человек.

Кроме того, участились случаи кражи молодых саженцев.

- В сквере Семьи исчезли восьмь туй. Деревья здесь были посажены ветеранами, общественниками, орловцами, чьи имена вписаны в городскую Книгу почета, - говорит Евгений Троицкий, почетный гражданин Орла.

Администрация обратилась в полицию. Сейчас ряд воришек уже привлечен к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU