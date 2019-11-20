Орловские парки примут участие в конкурсе лучших проектов благоустройства в России
Сегодня, 20 ноября, в региональном Правительстве на заседании межведомственной комиссии стало известно, что парки, площади и другие общественные территории Орла, Орловского района и Ливен примут участие в конкурсе лучших проектов благоустройства в России.
Среди претендентов на победу Бульвар Победы, Ливенский центральный парк культуры и отдыха и улица Колхозная в селе Звягинки.
- Кроме того, выделены три муниципальных образования - Колпна, Глазуновка и Тросна, где наиболее успешно реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». Этим муниципалитетам увеличили финансирования на 1 миллион рублей. На 34 миллиона рублей запланировано увеличение финансирования областному центру, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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