СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-20T15:23:45+03:00

В нарушение закона он дольше положенного рассматривал обращение местной жительницы

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В Орловской области главу района оштрафовали за нерасторопность. В нарушение закона он дольше положенного рассматривал обращение местной жительницы.

Инцидент произошел в Глазуновском районе. Жительница поселка написала в администрацию письменное обращение, однако своевременного ответа не получила. Факт этот дошел до прокуратуры, на главу района завели дело об административном правонарушении.

- По результатам рассмотрения постановлением мирового судьи судебного участка Глазуновского района он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Штраф глава оплатил, а местной жительнице пришел долгожданный ответ на ее заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU