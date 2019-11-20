В Орловской области главу района оштрафовали за нерасторопность
В Орловской области главу района оштрафовали за нерасторопность. В нарушение закона он дольше положенного рассматривал обращение местной жительницы.
Инцидент произошел в Глазуновском районе. Жительница поселка написала в администрацию письменное обращение, однако своевременного ответа не получила. Факт этот дошел до прокуратуры, на главу района завели дело об административном правонарушении.
- По результатам рассмотрения постановлением мирового судьи судебного участка Глазуновского района он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Штраф глава оплатил, а местной жительнице пришел долгожданный ответ на ее заявление.
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ИСТОЧНИК KP.RU