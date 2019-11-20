2019-11-20T15:23:45+03:00
Общество

В Орловской области главу района оштрафовали за нерасторопность

В нарушение закона он дольше положенного рассматривал обращение местной жительницы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Орловской области главу района оштрафовали за нерасторопность. В нарушение закона он дольше положенного рассматривал обращение местной жительницы.

Инцидент произошел в Глазуновском районе. Жительница поселка написала в администрацию письменное обращение, однако своевременного ответа не получила. Факт этот дошел до прокуратуры, на главу района завели дело об административном правонарушении.

- По результатам рассмотрения постановлением мирового судьи судебного участка Глазуновского района он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Штраф глава оплатил, а местной жительнице пришел долгожданный ответ на ее заявление.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24