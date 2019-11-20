СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-20T14:08:07+03:00

Орловские депутаты в очередной раз подняли вопрос о выгуле собак Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 20 ноября, на заседании комитета по ЖКХ в очередной раз подняли вопрос о выгуле собак в Орле. Владельцев четвероногих питомцев хотят законодательно обязать убирать за ними и ограничить места прогулок.

Как стало известно ранее, народные избранники предлагают запретить выгул собак в городском и детском парках, вблизи больниц, школ, детских садов и пляжей. Если проект вступит в силу, то четвероногим запретят свободное передвижение в лифтах, дворах жилых домов и на пешеходных переходах.

Однако в горсовете мнения депутатов о жизнеспособности проекта правил выгула собак разделились. К примеру, Николай Паршиков усомнился в возможности эффективного контроля за их соблюдением. Ему возразил Александр Филатов.

- Правила заработают. «Ловить» нарушителей будут помогать сотрудники полиции, - пояснил народный избранник.

Окончательное решение вопроса станет известно 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU