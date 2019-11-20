Орловские депутаты в очередной раз подняли вопрос о выгуле собак
Сегодня, 20 ноября, на заседании комитета по ЖКХ в очередной раз подняли вопрос о выгуле собак в Орле. Владельцев четвероногих питомцев хотят законодательно обязать убирать за ними и ограничить места прогулок.
Как стало известно ранее, народные избранники предлагают запретить выгул собак в городском и детском парках, вблизи больниц, школ, детских садов и пляжей. Если проект вступит в силу, то четвероногим запретят свободное передвижение в лифтах, дворах жилых домов и на пешеходных переходах.
Однако в горсовете мнения депутатов о жизнеспособности проекта правил выгула собак разделились. К примеру, Николай Паршиков усомнился в возможности эффективного контроля за их соблюдением. Ему возразил Александр Филатов.
- Правила заработают. «Ловить» нарушителей будут помогать сотрудники полиции, - пояснил народный избранник.
Окончательное решение вопроса станет известно 28 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU