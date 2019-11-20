СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-20T12:06:35+03:00

Работа обойдется в пять с половиной миллионов рублей

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В Орловской области оборудуют пешеходный переход к дому престарелых. Речь идет о Богдановском интернате, что в Урицком районе.

Зебра появится в районе съезда к дому-интернату для престарелых и инвалидов на дороге Нарышкино-Сосково. Обойдется оборудование перехода в 5, 5 миллиона рублей, деньги выделены из регионального бюджета.

- В ходе работ кроме пешеходной «зебры» здесь оборудуют тротуары, установят освещение, ограждение, остановочные павильоны с заездными карманами, а также односекционный светофор, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подрядчиком выступит ООО "МонолитСтрой". Срок сдачи объекта, по планам - конец 2019-го года.

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ИСТОЧНИК KP.RU