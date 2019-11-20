Под Орлом сгорела дача

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-20T11:58:56+03:00

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 19 ноября, спасатели боролись с пожаром, охватившим дачный дом. Чп случилось в одном из садоводческих товариществ Орловского района.

Сигнал о возгорании на телефон службы спасения поступил когда на часах было около семи вечера.

- В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади 24 квадратных метра, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU