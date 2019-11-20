2019-11-20T11:58:56+03:00
Происшествия

Под Орлом сгорела дача

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Во вторник, 19 ноября, спасатели боролись с пожаром, охватившим дачный дом. Чп случилось в одном из садоводческих товариществ Орловского района.

Сигнал о возгорании на телефон службы спасения поступил когда на часах было около семи вечера.

- В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади 24 квадратных метра, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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