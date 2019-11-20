2019-11-20T10:14:17+03:00
Происшествия

В пригороде Орла двое подростков угнали "Оку" у 76-летнего пенсионера

Юноши решили покататься
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Под Орлом у 76-летнего дедушки двое подростков угнали машину. Юноши решили покататься и под руку им попалась принадлежащая пенсионеру "Ока".

Инцидент произошел в поселке Знаменка. Пожилой мужчина пришел в полицию с заявлением: пропала машина. Автомобиль был припаркован неподалеку от дома пенсионера и в один "пркекрасный" день он его не обнаружил на своем месте. Оперативники взялись за розыск угонщиков и самой машину. "Оку" они нашли брошенной в гаражном кооперативе.

- При осмотре транспортного средства полицейские изъяли следы пальцев рук, а также куртку, предположительно принадлежащую одному из злоумышленников. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что к преступлению причастны двое несовершеннолетних орловцев 2003 и 2004 года рождения, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как оказалось, вскрыли юнцы машину отверткой, откатили ее, запустили двигатель, покатались и бросили. Правда о последствиях не подумали: за угон по предварительному сговору им светит наказание по закону, возбуждено уголовное дело.

Автомобиль же полицейские вернули законному владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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