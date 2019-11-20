2019-11-20T09:52:27+03:00
Общество

В Орле рабочим на улице 60 лет Октября дали 10 дней на устранение недочетов

Если подрядчик не справится с работой, контракт с ним расторгнут
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле рабочим, выполняющим ремонт улице 60 лет Октября, дали 10 дней на устранение недочетов. Если подрядчик не справится с работой, контракт с ним расторгнут.

О затянувшемся ремонт "КП" рассказывала читателям накануне. Так, на вчерашней планерке в администрации города стало известно, что у чиновников есть масса претензий к подрядчику. Несмотря на то, что компанию "МонолитСтрой" уже и штрафовали за срыв сроков, и направляли претензии, ремонт никак не завершится. По планам, улицу должны были сдать еще 31 октября.

- Дмитрий Фролов выразил надежду, что до расторжения контракта не дойдет. Подрядчику осталось уложить 200 кв.м плитки на тротуары, установить 30 погонных метров поребрика, устранить мелкие недочеты и убрать строительный мусор. Этот объем работ посильно выполнить в 10-дневный срок, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Наша редакция следит за ходом ремонта городских территорий.

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по телефону: (4862) 43-39-39

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ИСТОЧНИК KP.RU

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