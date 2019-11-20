2019-11-20T09:36:04+03:00
Происшествия

В Орле молодой водитель на "Девятке" протаранил "Дэу матиз"

Женщина, управлявшая малолитражкой, получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: УГИБДД Орловской областиФото с места ДТП: УГИБДД Орловской области
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В Орле молодой водитель на отечественной "Девятке" протаранил "Дэу матиз". Пострадала женщина-водитель малолитражки.

Авария произошла накануне вечером, 19 ноября, на Наугорском шоссе. В начале восьмого 21-летний парень ехал за рулем "ВАЗа" со стороны улицы Базовой в сторону улицы Героев Пожарных, на перекрестке он стал поворачивать налево. А вот дорогу, как требуют того Правила дорожного движения, встречной машине не уступил. "ВАЗ" и "Дэу" столкнулись. Сам водитель-нарушитель не пострадал.

Фото с места ДТП: УГИБДД Орловской области

Фото с места ДТП: УГИБДД Орловской области

- В результате ДТП водитель автомобиля "Дэу" получила телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлена ООКБ, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за минувшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали на дорогах Орловщины 21 ДТП, среди которых 1 авария с пострадавшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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