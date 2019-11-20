2019-11-20T09:35:38+03:00
Общество

В Орел придут морозы

К концу недели столбики термометров опустятся до отметок в -8 градусов
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Судя по прогнозу синоптиков, затянувшаяся климатическая осень покидает регион вместе с календарной. К концу текущей неделе в Орловскую область придут морозы, столбики термометров уйдут в устойчивый минус.

Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня днем, 20 ноября, в Орле пасмурно и возможен дождь. Температура воздуха до +4, ветер восточный 4 м\с, давление 759 мм рт.ст.

В четверг, 21 числа, в ночное время -4 градуса, днем 2 ниже нуля. Облачность переменная, без осадков. Ветер также будет дуть с востока, скорость 5 м\с. Атмосферное давление повысится до 769 мм рт.ст.

В пятницу 22 ноября еще холоднее: -7 ночью и -3 днем. Вновь переменная облачность и без осадков, ветер сменит направление на юг-восточное, скорость 4 м\с. Давление составит 763 мм рт.ст.

Суббота 23 ноября также выдастся морозной: в ночное время термометры покажут -8 градусов, в светлое время суток до -3. Ветер сохранит направление и скорость, давление 759 мм рт.ст.

В воскресенье, 24 числа, переменная облачность, без осадков. Температура -8...-3 градуса ниже нуля, ветер юго-восточный 3 м\с, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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