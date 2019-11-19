В Орле 20 ноября будет работать детский телефон доверия

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-19T17:28:26+03:00

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В Орле в среду, 20 ноября, УМВД организует работу детского телефона доверия. Несовершеннолетним жителям региона и их родителям предлагают бесплатную юридическую помощь.

- 20 ноября 2019 года проводится Всероссийский день правовой помощи детям. Главная цель - повышение эффективности реализации государственной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, в том числе несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, формирование среди подростков позитивного правосознания, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

С 9.00 и до 18.00 вопросы можно будет задать по телефону (4862) 402-268.

Кроме того, в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей областного УМВД для несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете в ПДН Орла, с 09:00 до 13:00 организован прием психолога по оказанию консультативной помощи в правовых вопросах.

ИСТОЧНИК KP.RU