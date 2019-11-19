23 и 30 ноября в центре Орла запретят стоянку автомобилей

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-19T17:01:11+03:00

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В Орле две субботы подряд будет запрещена парковка в центре города. Поставить машину на стоянку не получится в районе сквера Ермолова 23 числа и 30.

На этой неделе в субботу автолюбители не смогут оставить свои машины на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского с 6.00 до 15.00 из-за молодежной акции.

30 числа здесь же и в это же время запретят парковку в связи с работой в городе мобильного консультативно-диагностического центра НКМЦ имен Круглой, как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU