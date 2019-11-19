23 и 30 ноября в центре Орла запретят стоянку автомобилей
В Орле две субботы подряд будет запрещена парковка в центре города. Поставить машину на стоянку не получится в районе сквера Ермолова 23 числа и 30.
На этой неделе в субботу автолюбители не смогут оставить свои машины на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского с 6.00 до 15.00 из-за молодежной акции.
30 числа здесь же и в это же время запретят парковку в связи с работой в городе мобильного консультативно-диагностического центра НКМЦ имен Круглой, как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»