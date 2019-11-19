СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-19T15:07:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект капремонта Красного моста в Орле получил одобрение экспертов. Проверку прошла проектно-сметная документация.

Информацию озвучил Олег Минкин, первый замглавы администрации, на сегодняшней рабочей планерке в мэрии. После того, как эксперты проверили и утвердили проект, мост ждет этап выбора подрядной организации, которая и займется реконструкцией.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства. Когда именно состоится аукцион по выбору подрядчика - пока не сообщается.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU