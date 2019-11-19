Проект капремонта Красного моста в Орле получил одобрение экспертов
Проект капремонта Красного моста в Орле получил одобрение экспертов. Проверку прошла проектно-сметная документация.
Информацию озвучил Олег Минкин, первый замглавы администрации, на сегодняшней рабочей планерке в мэрии. После того, как эксперты проверили и утвердили проект, мост ждет этап выбора подрядной организации, которая и займется реконструкцией.
Заказчиком выступает Управление капитального строительства. Когда именно состоится аукцион по выбору подрядчика - пока не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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