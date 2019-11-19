СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-19T14:23:47+03:00

По решению суда, он проведет 10 лет в колонии строгого режима

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Орловца, подсадившего несовершеннолетнего знакомого на наркотики, отправили за решетку. По решению суда, он проведет 10 лет в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в Урицком районе. Мужчина сам грешил употреблением запрещенных веществ, не преминув склонить к этому и своего товарища, который не достиг 18 лет. Однако закончилась история наказанием по закону: уголовное дело было возбуждено по статье 230 УК РФ: склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU