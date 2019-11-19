Полпред Президента России Игорь Щеголев приехал в Орел

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-19T13:22:29+03:00

В рамках рабочего визита он побывал в частном детском центре

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Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев приехал в Орел. В рамках рабочего визита он побывал в частном детском центре и посетит еще несколько объектов.

В частный Детский центр раннего развития "Монтессорики" Щеголев нанес визит вместе с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

- В рамках посещения детского центра состоялась встреча Игоря Щеголева с руководителями частных детских садов региона. На ней обсуждались вопросы развития частных дошкольных образовательных организаций в Орловской области и оказание им государственной поддержки, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Рабочий визит полпреда Президента продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU