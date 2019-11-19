Где в Орле не будет света, отопления и горячей воды 19 ноября
Во вторник 19 ноября в Орле по нескольким адресам будет отключено электроснабжение, отопление и горячая вода. "КП" публикует список домов, попавших в зону временного отключения ресурсов.
До 17.00 не будет света по ул. Трудовых резервов в домах 36-42. Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, это связано с плановыми работами.
До 13.00 из-за врезки в тепломагистраль будет отключено отопление и горячее водоснабжение на ул. Гуртьева, д. 16, ул. Октябрьская, д. 47а, 47б, 49.
Также на улице Революции в домах №30 и №34 временно отключено горячее водоснабжение. На улице Герцена, д. 13, 17, улице Революции, д. 34, а также ул. Советской, д. 75 временно отключено отопление. Временное отключение здесь связано с аварийной ситуацией. По планам, устранить ее должны до 17.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU