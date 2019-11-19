2019-11-19T12:19:24+03:00
Недвижимость

Где в Орле не будет света, отопления и горячей воды 19 ноября

Публикуем список адресов
Ольга СУПОНЕВА
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"КП" публикует список домов, попавших в зону временного отключения ресурсов"КП" публикует список домов, попавших в зону временного отключения ресурсовФото: Архив "КП"
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Во вторник 19 ноября в Орле по нескольким адресам будет отключено электроснабжение, отопление и горячая вода. "КП" публикует список домов, попавших в зону временного отключения ресурсов.

До 17.00 не будет света по ул. Трудовых резервов в домах 36-42. Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, это связано с плановыми работами.

До 13.00 из-за врезки в тепломагистраль будет отключено отопление и горячее водоснабжение на ул. Гуртьева, д. 16, ул. Октябрьская, д. 47а, 47б, 49.

Также на улице Революции в домах №30 и №34 временно отключено горячее водоснабжение. На улице Герцена, д. 13, 17, улице Революции, д. 34, а также ул. Советской, д. 75 временно отключено отопление. Временное отключение здесь связано с аварийной ситуацией. По планам, устранить ее должны до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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