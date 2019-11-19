Митрополит Антоний отпраздновал 80-летний юбилей
Митрополит Антоний отпраздновал 80-летний юбилей. В честь юбиляра, возглавлявшего Орловскую митрополию с 2011 по 2019 годы, в городе состоялось торжество.
Юбилейный вечер прошел в театре им. Тургенева. Здесь расположилась экспозиция, рассказывающая о жизни бывшего главы орловской церкви, состоялся праздничный концерт. Поздравить Владыку пришли митрополит Орловский и Болховский Тихон, первые лица города и области, во главе с губернатором.
Архипастыря наградили медалью преподобного священномученика Кукши I степени, Почетной грамотой губернатора.
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ИСТОЧНИК KP.RU