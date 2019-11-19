СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-19T10:36:45+03:00

У чиновников есть замечания к качеству работ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

У чиновников есть замечания к качеству работ

Изменить размер текста: A A

В Орле подрядчику по ремонту улицы 60 лет Октября грозит расторжение контракта. У чиновников есть замечания к качеству работ.

Об этом сообщил Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла на рабочей планерке, которая проходит в мэрии в эти минуты. Как сообщает корреспондент "КП-Орел" из зала администрации, ремонтные работы на улице 60 лет Октября вызывают нарекания и опасения.

- Сейчас подрядчику вынесены претензии по качеству работ- укладка плитки, асфальтного покрытия. Если в течение установленного срока он не устранит недочеты, то контракт будет расторгнут, - отметил Евгений Гришин.

Что касается ремонта центральных улиц областной столицы Комсомольской и Московской, то его ход опасений не вызывает. По мнению чиновника, они будут выполнены в срок. Напомним, срок сдачи этих объектов - 20 ноября.

"Комсомолка" следит за ходом ремонта городских улиц.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU