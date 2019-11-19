В Орле суд дал три года условно директору управляющей компании

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-19T10:25:09+03:00

Как установил суд, директор компании собирал с населения деньги за свет, но до поставщика электроэнергии они не доходили Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Орловский районный суд вынес приговор руководителю управляющей компании "Коммунсервис". Тяжба развернулась из-за долгов УК перед Орловским энергосбытом.

Как установил суд, директор компании собирал с населения деньги за свет, но до поставщика электроэнергии они не доходили. Деньги тратились на нужды компании, набежал долг больше миллиона рублей. Во время следствия руководитель "Коммунсервиса" полностью признал свою вину и начал выплачивать задолженность. Его осудили по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

- Управляющие организации остаются одними из наиболее крупных должников за электроэнергию. По данным на 1 ноября 2019 года задолженность УК региона перед Орловским энергосбытом составляет 89,3 млн рублей, - сообщила "КП" Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR ООО «Орловский энергосбыт».

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU