В Орле суд дал три года условно директору управляющей компании
Орловский районный суд вынес приговор руководителю управляющей компании "Коммунсервис". Тяжба развернулась из-за долгов УК перед Орловским энергосбытом.
Как установил суд, директор компании собирал с населения деньги за свет, но до поставщика электроэнергии они не доходили. Деньги тратились на нужды компании, набежал долг больше миллиона рублей. Во время следствия руководитель "Коммунсервиса" полностью признал свою вину и начал выплачивать задолженность. Его осудили по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
- Управляющие организации остаются одними из наиболее крупных должников за электроэнергию. По данным на 1 ноября 2019 года задолженность УК региона перед Орловским энергосбытом составляет 89,3 млн рублей, - сообщила "КП" Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR ООО «Орловский энергосбыт».
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ИСТОЧНИК KP.RU