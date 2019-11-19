СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-19T09:42:45+03:00

В библиотеке Бунина расскажут о художниках-бутафорах и тех, кто устраивает на сцене взрыв, пожар, снег и дождь

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Орловцев приглашают на встречу с театральным закулисьем. В рамках проекта «Театральная среда» в библиотеке Бунина расскажут о художниках-бутафорах и тех, кто устраивает на сцене взрыв, пожар, снег и дождь.

Познакомиться с театром изнутри гостям поможет замдиректора театра «Свободное пространство» Лариса Селихова. Она раскроет секреты создания декораций и основе работы гримера.

- Если у вас еще останутся вопросы по поводу театральной «кухни», то наша гостья с удовольствием на них ответит, - говорят организаторы.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

20 ноября в 13.00

Областная библиотека им. Бунина

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ИСТОЧНИК KP.RU