Орловцев приглашают на встречу с театральным закулисьем
Орловцев приглашают на встречу с театральным закулисьем. В рамках проекта «Театральная среда» в библиотеке Бунина расскажут о художниках-бутафорах и тех, кто устраивает на сцене взрыв, пожар, снег и дождь.
Познакомиться с театром изнутри гостям поможет замдиректора театра «Свободное пространство» Лариса Селихова. Она раскроет секреты создания декораций и основе работы гримера.
- Если у вас еще останутся вопросы по поводу театральной «кухни», то наша гостья с удовольствием на них ответит, - говорят организаторы.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
20 ноября в 13.00
Областная библиотека им. Бунина
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Год театра в Орловской области»