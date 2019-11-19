Волонтеры из Орла стали участниками форума «Вектор спасения»

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-19T09:15:22+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 по 16 ноября в Московской области прошел Четвертый Всероссийский молодежный форум «Вектор спасения». Образовательная площадка объединила 300 добровольцев со всей страны, а также студентов из Германии.

Орловская область на форуме также была представлена. Студенты из нашего региона стали участниками масштабных учений на полигоне московского пожарно-спасательного центра, учились действовать в полевых условиях и оказывать помощь людям, оказавшимся в экстремальной ситуации.

Также на форуме ребят ждали психологические тренинги, образовательные лекции и встречи со спасателями-профессионалами.

- Добровольчество приобретает все большие масштабы. Данный форум позволил подготовить волонтеров грамотно действовать в зоне чрезвычайной ситуации и действительно оказывать помощь и быть полезными, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU