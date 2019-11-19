2019-11-19T08:39:34+03:00
Общество

В орловской глубинке закрытие школы отложили из-за плохой дороги

Решать проблему пришлось в суде
Наталья Меркулова
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В орловской глубинке закрытие школы отложили из-за плохой дорогиВ орловской глубинке закрытие школы отложили из-за плохой дорогиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В орловской глубинке закрытие Верхне-Залегощенской школы отложили из-за плохой дороги. Решение о ее ликвидации было принято районной администрацией еще 24 июня 2019 года. Учеников планировалось перевести в школу, расположенную в 8 км от их села, для этого им должны были выделить автобус и подготовить маршрут.

Как следует из материалов прокурорской проверки, в середине августа на участке автодороги «Скородное - Верхняя Залегощь» отсутствовало дорожное сообщение, так как он является частью плотины над водоемом, полностью разобран из-за чего школьный маршрут не был подготовлен в срок. В связи с этим прокурор Верховского района обратился в суд с просьбой приостановить закрытие.

- В ходе рассмотрения данного дела требования прокурора были исполнены, проведены ремонтные работы, установлены дорожное ограждение и знаки установлены, а маршрут школьного автобуса открыт, - сообщает пресс-служба Верховского районного суда.

После создания для школьников необходимых условий, прокурор отозвал свой иск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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