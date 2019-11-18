Орловчанка созналась в том, что зарезала односельчанина
В субботу, 16 ноября, в одном из частных домов в деревне Ореховка Залегощенского района было найдено тело 56-летнего мужчины с ножевым ранением в груди. Следователи СК возбудили уголовное дело и преступили к поискам убийцы.
Вскоре подозреваемая в преступлении была найдена. Ей оказалась владелица дома. Как призналась женщина, между ней и односельчанином вспыхнула ссора во время застолья и совместного распития горячительных напитков. Орловчанка созналась в том, что ударила собутыльника ножом.
- В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU