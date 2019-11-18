2019-11-18T11:44:06+03:00
Недвижимость

Жители нескольких улиц Орла останутся без тепла и горячей воды 18 ноября

Публикуем список адресов и период отключения от ресурсов
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня, 18 ноября, жителям нескольких улиц Орла придется пересидеть без горячей воды и отопления. Публикуем список адресов и период отключения от ресурсов.

На улице Черепичная, 24 горячее водоснабжение и отопление отключат до 15.00. Это связано с врезкой датчика на внутреннем водопроводе на котельной, как сообщил диспетчер Газпром теплоэнерго Орел».

На Московском шоссе без ресурсов останутся жители домов с 7-го по 17-й. Неудобства придется потерпеть, также, из-за проводимых работ: производится врезка тепловой магистрали. Отключение продлится до 13.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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