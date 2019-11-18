Почти полтысячи дворов отремонтируют в Орловской области до 2024 года

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-18T11:22:37+03:00

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В Орловской области до 2024 года отремонтируют 450 дворов и 165 общественных территорий. Обновление уже ведется в разных районах области, работа идет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Тему обсудили депутаты областного совета в конце минувшей недели на заседании профильного комитета. Было отмечено, что в регионе уже три года работает программа "Формирование комфортной городской среды", вложено в ремонт почти полтора миллиарда рублей.

- Реально объектов благоустройства будет больше. Так в 2019 году работы ведутся в 38 муниципальных образованиях Орловской области, затронули более 50 % жителей, проживающих на территории региона. До конца года будет благоустроено 172 дворовых и 33 общественных территории, - рассказал Денис Блохин, и.о. зампреда регионального правительства по развитию инфраструктуры.

Кроме того, упомянул чиновник и выделенные на благоустройство города Правительством Москвы средства: 360 миллионов рублей. Это деньги, которые направлены на благоустройство Комсомольского сквера, площади Содружества, Детского и городского парков, сквера 5-ой Орловской стрелковой дивизии, Дворянского гнезда.

Редакция "КП-Орел" следит за ходом благоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU