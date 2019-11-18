В Орле депутаты предложили увеличить стимулирующие выплаты молодым педагогам

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-18T10:46:43+03:00

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В Орловской области стимулирующая выплата для молодых педагогов может возрасти. С такой инициативой выступили депутаты областного совета: сегодня из-за невысокой оплаты учителя не идут работать по профессии, предпочитая работу с более высокой зарплатой.

Вопрос обсудили на минувшей неделе на заседании профильного комитета. С отчетом о заработных платах учителей выступила заместитель руководителя Департамента образования региона Ирина Коростелева. По ее словам, в 2018 году на 5-10% повышен коэффициент за стаж работы для молодых специалистов и для специалистов, не имеющих квалификационной категории, а с сентября 2019 года на 5 % повышен коэффициент за наличие образования.

Однако по факту реальная зарплата молодого специалиста составляет около 8,5 тысяч рублей. Чтобы получать более-менее приличную сумму, нужно работать на несколько ставок, брать дополнительные часы, классное руководство и подобные дополнительные нагрузки.

- Молодые специалисты, окончившие педагогические вузы, не идут работать по специальности, выбирая работу, приносящую наибольший доход. В связи с этим депутаты комитета предложили Администрации города Орла с 1 января 2020 года увеличить ежемесячную выплату молодым педагогам в первые три года работы с 1 тыс. 150 руб. до 2 тыс. 500 руб., тем самым немного стимулируя людей, - сообщили "КП" в пресс-службе Орловского облсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU