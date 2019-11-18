2019-11-18T10:17:48+03:00
Происшествия

66-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области

Трагедия произошла в одном из сел Хотынецкого района
Наталья Меркулова
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66-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области. Фото: региональное ГУ МЧС России66-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области. Фото: региональное ГУ МЧС России
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В субботу, 16 ноября, в селе Богородицкое (Хотынецкий район) в собственном доме погиб 66-летний мужчина. Пожар вспыхнул днем.

- Сообщение о возгорании поступило в 16:44. На место происшествия выехала пожарно-спасательная бригада. Во время тушения дома в 17:23 было обнаружено тело его хозяина, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара выгорела часть дома общей площадью 20 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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