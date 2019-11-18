СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-18T10:17:48+03:00

66-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области. Фото: региональное ГУ МЧС России

Трагедия произошла в одном из сел Хотынецкого района

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 ноября, в селе Богородицкое (Хотынецкий район) в собственном доме погиб 66-летний мужчина. Пожар вспыхнул днем.

- Сообщение о возгорании поступило в 16:44. На место происшествия выехала пожарно-спасательная бригада. Во время тушения дома в 17:23 было обнаружено тело его хозяина, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара выгорела часть дома общей площадью 20 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU