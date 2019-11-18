66-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области
В субботу, 16 ноября, в селе Богородицкое (Хотынецкий район) в собственном доме погиб 66-летний мужчина. Пожар вспыхнул днем.
- Сообщение о возгорании поступило в 16:44. На место происшествия выехала пожарно-спасательная бригада. Во время тушения дома в 17:23 было обнаружено тело его хозяина, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В результате пожара выгорела часть дома общей площадью 20 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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