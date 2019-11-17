2019-11-17T07:16:12+03:00
Общество

Новая рабочая неделя в Орле будет солнечной и холодной

В областную столицу придут минусовые температуры
Наталья Меркулова
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Новая рабочая неделя в Орле будет солнечной и холоднойНовая рабочая неделя в Орле будет солнечной и холоднойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Понедельник, 18 ноября, по прогнозам Росгидрометцентра будет самый теплым – плюс 4°С. Далее столбики термометра будут постепенно опускаться. Ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. В первый рабочий день атмосферное давление – 753 мм рт.ст. Ветер будет дуть с юго-востока с силой 2 м/с.

Во вторник температура воздуха днем зафиксируется на отметке +2 градуса, ночью - 1°С. Ветер сохранит свою силу. Атмосферное давление - 752 мм рт.ст.

Ночью в среду, 20 ноября, возможен снег и температура - 1°С. Днем воздух прогреется до +2. Синоптики прогнозируют ветреную и пасмурную облачную погоду. Восточный ветер достигнет силы 6 м/с, начнет подниматься атмосферное давление. В среду – 757 мм рт.ст, а в пятницу оно достигнет отметки 760 мм рт.ст.

В ночь на четверг ночные температуры упадут до – 5°С, а днем термометры впервые покажут - 1°С. Ветер немного стихнет и будет дуть с силой 4 м/с. Вновь установится ясная солнечная погода без осадков.

В последний рабочий день, 22 ноября, похолодает еще сильнее. Термометры покажут минус два градуса днем и - 6°С ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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