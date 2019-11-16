2019-11-16T07:28:56+03:00
Общество

В Орле в память о погибших в ДТП детях посадили деревья

В 2019 году дорожно-транспортные аварии унесли жизни трех малышей
Наталья Меркулова
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В Орле в память о погибших в ДТП детях посадили деревьяВ Орле в память о погибших в ДТП детях посадили деревьяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 15 ноября, в Орле рядом с площадью Ермолова, на Аллее памяти жертв ДТП, появилось три молодых дерева. Ровно столько детских жизней унесли дорожно-транспортные происшествия в этом году.

В 2019 году дорожно-транспортные аварии в Орловской области унесли жизни трех малышей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2019 году дорожно-транспортные аварии в Орловской области унесли жизни трех малышейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сотрудники Госавтоинспекции, курсанты орловского юридического института, кадеты и представители общественности возложили цветы к памятному камню и почтили минутой молчания всех орловцев, погибших в ДТП. Панихиду Успенском (Михаило-Архангельском) соборе провел протоирей Григорий Смирнов.

Аллея памяти жертв ДТП в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Аллея памяти жертв ДТП в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- За 10 месяцев количество ДТП снизилось на 5,4 %, погибших на 21,9%, а раненых на 8,7%. Однако в этом году зарегистрировано 67 происшествий с участием детей. К сожалению, трех малыше (два пассажира и один пешеход) спасти не удалось, - рассказал полковник полиции Александр Коршунов, глава УГИБДД областного УМВД.

Напомним, третье воскресенье ноября с 2005 года является Всемирный день памяти жертв ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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