СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-16T07:28:56+03:00

В Орле в память о погибших в ДТП детях посадили деревья Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Вчера, 15 ноября, в Орле рядом с площадью Ермолова, на Аллее памяти жертв ДТП, появилось три молодых дерева. Ровно столько детских жизней унесли дорожно-транспортные происшествия в этом году.

В 2019 году дорожно-транспортные аварии в Орловской области унесли жизни трех малышейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сотрудники Госавтоинспекции, курсанты орловского юридического института, кадеты и представители общественности возложили цветы к памятному камню и почтили минутой молчания всех орловцев, погибших в ДТП. Панихиду Успенском (Михаило-Архангельском) соборе провел протоирей Григорий Смирнов.

Аллея памяти жертв ДТП в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- За 10 месяцев количество ДТП снизилось на 5,4 %, погибших на 21,9%, а раненых на 8,7%. Однако в этом году зарегистрировано 67 происшествий с участием детей. К сожалению, трех малыше (два пассажира и один пешеход) спасти не удалось, - рассказал полковник полиции Александр Коршунов, глава УГИБДД областного УМВД.

Напомним, третье воскресенье ноября с 2005 года является Всемирный день памяти жертв ДТП.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU