2019-11-15T17:23:55+03:00
Общество

В Орле ветеринарную аптеку оштрафовали за нарушение правил хранения лекарств

Россельхознадзор изъял недоброкачественные препараты
Наталья Меркулова
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В Орле ветеринарную аптеку оштрафовали за нарушение правил хранения лекарствВ Орле ветеринарную аптеку оштрафовали за нарушение правил хранения лекарствФото: Архив "КП"
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В Орле частную ветеринарную аптеку оштрафовали за нарушение правил хранения лекарств. Россельхознадзор изъял недоброкачественные препараты. По решению орловского Арбитражного суда, владелица аптеки привлечена к административной ответственности.

Нарушения были выявлены специалистами ведомства во время плановой проверки и лицензионного контроля. Как выяснилось, лекарства с истекшим сроком годности в аптеке реализовались вместе с остальными. Не соблюдали здесь и температурный режим хранения препаратов, а прибор для регистрации параметров воздуха располагался слишком высоко.

- Решением суда частная предпринимательница, владелица аптеки оштрафована на 4 тысячи рублей. Кроме того, суд постановил изъять из оборота и уничтожить недоброкачественные лекарственные препараты, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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