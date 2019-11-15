Четыре человека пострадали в столкновении двух "ВАЗов" в Орловской области

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-15T16:14:55+03:00

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На трассе в Орловской области в столкновении двух отечественных легковушек пострадали четыре человека. На дороге Орел-Знаменское столкнулись "Девятка" и "Семерка" .

ДТП произошло около десяти часов утра. 33-летняя женщина за рулем "Девятки" ехала со стороны областной столицы в сторону села Знаменское. На 17-м километре легковушка столкнулась с другим "ВАЗом", следовавшим по встречной полосе. Им управлял 59-летний водитель. В пресс-службе УМВД России по Орловской области "Комсомолке" сообщили предварительную информацию о пострадавших.

Телесные повреждения получил водитель автомобиля "ВАЗ-21074" - он госпитализирован в больницу, его пассажир - женщина 43-х лет - отпущена после осмотра врачами. Водитель "Девятки" также отпущена после оказания медицинской помощи, а вот 17-летняя девушка-пассажир авто госпитализирована с травмами.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU