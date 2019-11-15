Погода на выходных 16-17 ноября теплом жителей Орла не побалует
Погода на выходных 16-17 ноября теплом жителей Орла не побалует. Зато, по прогнозам синоптиков, будет солнечно и обойдется без дождя.
Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 16 ноября в ночное время 0 градусов, днем воздух прогреется до +5. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный 4 м/с, давление 754 мм рт.ст.
В воскресенье, 17 числа, температура останется на таком же уровне: ночью 0, днем 5 градусов выше нуля. Переменная облачность, без осадков. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость его составит 2 м/c. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
По предварительным прогнозам, на будущей неделе в регионе похолодает, грядут заморозки.
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ИСТОЧНИК KP.RU