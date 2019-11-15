Два человека пострадали в ДТП под Орлом
Два человека пострадали в ДТП под Орлом. Столкнулись "Дэу Матиз" и "УАЗ".
Авария произошла на трассе М2 "Крым". Как предварительно установлено, примерно в 7 утра 34-летний водитель "УАЗа" и 40-летняя автоледи на малолитражке не смогли разъехаться и столкнулись.
- В результате ДТП водитель «Дэу Матиз» и ее пассажир – 39-летний мужчина получили телесные повреждения. Женщина после оказания помощи отпущена, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, -сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU