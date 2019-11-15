СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-15T14:03:11+03:00

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Два человека пострадали в ДТП под Орлом. Столкнулись "Дэу Матиз" и "УАЗ".

Авария произошла на трассе М2 "Крым". Как предварительно установлено, примерно в 7 утра 34-летний водитель "УАЗа" и 40-летняя автоледи на малолитражке не смогли разъехаться и столкнулись.

- В результате ДТП водитель «Дэу Матиз» и ее пассажир – 39-летний мужчина получили телесные повреждения. Женщина после оказания помощи отпущена, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, -сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU