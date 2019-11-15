На трассе "Орел-Тамбов" фура учинила ДТП и перегородила пол дороги
Сегодня утром в Орловской области большегруз учинил ДТП на трассе и перекрыл пол дороги. Авария произошла в Ливенском районе.
Все случилось около восьми утра на участке трассы "Орел-Тамбов" в Ливенском районе области. Предварительную информацию о дорожно-транспортном происшествии озвучили в региональном УМВД.
- Предварительно установлено, что 31-летний водитель управляя грузовым автомобиле «ДАФ» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.В результате ДТП автомобилем была перекрыта часть автодороги. Водитель получил телесные повреждения. После оказания помощи он был отпущен, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте работали полицейские и спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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