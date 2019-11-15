2019-11-15T13:07:16+03:00
Происшествия

На трассе "Орел-Тамбов" фура учинила ДТП и перегородила пол дороги

Водитель большегруза получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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Сегодня утром в Орловской области большегруз учинил ДТП на трассе и перекрыл пол дороги. Авария произошла в Ливенском районе.

Все случилось около восьми утра на участке трассы "Орел-Тамбов" в Ливенском районе области. Предварительную информацию о дорожно-транспортном происшествии озвучили в региональном УМВД.

- Предварительно установлено, что 31-летний водитель управляя грузовым автомобиле «ДАФ» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.В результате ДТП автомобилем была перекрыта часть автодороги. Водитель получил телесные повреждения. После оказания помощи он был отпущен, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали полицейские и спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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