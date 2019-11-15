СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-15T12:04:26+03:00

Припарковаться не выйдет в районе сквера Ермолова

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В субботу, 16 ноября, в центре Орла будет запрещена стоянка. Припарковаться у автолюбителей не выйдет в районе сквера Ермолова.

- В связи с проведением Орловским региональным благотворительным фондом «Победа» выставки оружия, посвященной закрытию Вахты Памяти — 2019 на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского будет запрещена стоянка транспортных средств, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Припарковаться здесь не удастся с 6.00 до 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU